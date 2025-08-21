NYT: Запад может ввести войска на Украину без одобрения России
Западные страны могут развернуть свои войска на Украине после прекращения боевых действий, не спрашивая одобрения Москвы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на мнение некоторых аналитиков. В публикации отмечается, что специалисты также предполагают отказ Москвы от мирного соглашения, если такая возможность будет закреплена.
«По словам некоторых аналитиков, страны Запада могут развернуть войска на Украине после прекращения боевых действий без одобрения России», — говорится в публикации.
Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что для прекращения конфликта необходима встреча с представителями России, и призвал Москву показать готовность к таким шагам. По его словам, Украина открыта к любым форматам диалога, включая потенциальную трёхстороннюю встречу с участием США, если это способствует остановке боевых действий. Он отметил, что Киев уже сделал шаг навстречу и теперь ждёт ответных действий от российской стороны.