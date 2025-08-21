NYT: Запад может ввести войска на Украину без одобрения России

Западные страны могут развернуть свои войска на Украине после прекращения боевых действий, не спрашивая одобрения Москвы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на мнение некоторых аналитиков. В публикации отмечается, что специалисты также предполагают отказ Москвы от мирного соглашения, если такая возможность будет закреплена.

«По словам некоторых аналитиков, страны Запада могут развернуть войска на Украине после прекращения боевых действий без одобрения России», — говорится в публикации.