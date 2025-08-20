Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 14:22

«Украинцам лучше не станет»: Названы вероятные преемники «токсичного» Зеленского

Рогов: После СВО Британия сместит Зеленского и поставит на его место Залужного

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

После окончания СВО Британия сместит Владимира Зеленского и поставит на его место бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, полагает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, глава киевского режима, будучи для Лондона «непопулярным и токсичным» политиком, вряд ли сохранит должность.

«Тайный» штаб Залужного пока не готов признать его грядущую битву за кресло Зеленского
«Тайный» штаб Залужного пока не готов признать его грядущую битву за кресло Зеленского

В качестве преемника британцы рассматривают действующего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, который готов выполнять ту же работу за меньшую плату. Кроме того, в орбите влияния находится глава ГУР Кирилл Буданов*. В этом вопросе от голосования украинцев ничего не зависит, отметил эксперт.

«Не важно, как на самом деле проголосуют украинцы. В данном случае решать будут люди, которые подсчитывают голоса. Украинцам после выборов лучше не станет», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

«Могут судить»: Зеленскому предрекли участь Саакашвили после завершения СВО
«Могут судить»: Зеленскому предрекли участь Саакашвили после завершения СВО

Напомним, ранее украинские СМИ раскрыли план Лондона по устранению Зеленского. По данным издания «Страна.ua», подписание меморандума между ЦИК Украины и избирательной комиссией Великобритании представляет собой механизм для возможного отстранения Владимира Зеленского от власти, а не просто техническую подготовку к послевоенным выборам.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • Владимир Зеленский
  • Валерий Залужный
  • Кирилл Буданов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar