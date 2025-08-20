После окончания СВО Британия сместит Владимира Зеленского и поставит на его место бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, полагает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, глава киевского режима, будучи для Лондона «непопулярным и токсичным» политиком, вряд ли сохранит должность.

В качестве преемника британцы рассматривают действующего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, который готов выполнять ту же работу за меньшую плату. Кроме того, в орбите влияния находится глава ГУР Кирилл Буданов*. В этом вопросе от голосования украинцев ничего не зависит, отметил эксперт.

«Не важно, как на самом деле проголосуют украинцы. В данном случае решать будут люди, которые подсчитывают голоса. Украинцам после выборов лучше не станет», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Напомним, ранее украинские СМИ раскрыли план Лондона по устранению Зеленского. По данным издания «Страна.ua», подписание меморандума между ЦИК Украины и избирательной комиссией Великобритании представляет собой механизм для возможного отстранения Владимира Зеленского от власти, а не просто техническую подготовку к послевоенным выборам.