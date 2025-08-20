«Тайный» штаб Залужного пока не готов признать его грядущую битву за кресло Зеленского

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не имеет планов по участию в выборах президента страны, уверяет его медиа-советник Оксана Тороп. По её словам, слухи о подготовке политика к битве за кресло главы государства на будущих выборах не имею с реальностью ничего общего.