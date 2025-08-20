«Тайный» штаб Залужного пока не готов признать его грядущую битву за кресло Зеленского
Медиа-советник Залужного Тороп опровергла его подготовку к выборам на Украине
Валерий Залужный. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не имеет планов по участию в выборах президента страны, уверяет его медиа-советник Оксана Тороп. По её словам, слухи о подготовке политика к битве за кресло главы государства на будущих выборах не имею с реальностью ничего общего.
«На данный момент я помогаю Валерию Залужному в области контактов со СМИ. Не более того», — объявила медиа-советник украинского посла.
19 августа американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что Залужный собрал в Лондоне тайный штаб, чтобы заняться подготовкой к выборам президента Украины. По её словам, формировать «месседж» метящего в главы государства посла назначили Оксану Тороп, которая уже выставляет экс-главкома ВСУ прирождённым лидером. При этом, по данным СВР России, США и Британия договорились о выдвижении Залужного на пост президента Украины вместо экс-комика Владимира Зеленского. В Киеве считают, что приказ отдал Дональд Трамп. В Кремле уже высказались о вероятности его прихода к власти.