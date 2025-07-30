Власть изменится, а курс нет: В Госдуме усомнились в переменах на Украине при Залужном
Депутат Новиков: Украина будет действовать по указке Запада при любом лидере
Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / mil.gov.ua
Смена Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного не приведёт к изменениям в политике Киева в отношении России. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью «Ридусу».
По его словам, Зеленский в 2019 году позиционировал себя как противника жёсткого курса экс-лидера Незалежной Петра Порошенко, но в итоге продолжил и даже усилил прежнюю линию. Аналогичная ситуация, считает депутат, может сложиться и с Залужным. Новиков допускает лишь незначительные различия в стиле руководства, но не ожидает серьёзных изменений во внешнеполитическом курсе Украины.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова добавила, что политика Киева зависит не от конкретного лидера, а от западных стран. Она отметила, что легитимность нынешнего украинского руководства вызывает сомнения у ряда государств. Журова не исключила, что смена президента может быть частью процесса легитимизации власти, инициированного Вашингтоном и Лондоном.
«Насколько Украина будет сговорчива по вопросу об урегулировании конфликта, зависит от её западных покровителей, а не украинских властей. Если им скажут начать договариваться с нами о мире, они будут договариваться», — подчеркнула Журова.
Таким образом, в Москве считают, что любые возможные перемены в украинском руководстве не повлияют на стратегический курс Киева, поскольку он определяется внешними игроками.
Напомним, накануне СВР России обнародовала данные о том, что США и Великобритания договорились о выдвижении Валерия Залужного на пост президента Украины вместо экс-комика Владимира Зеленского. В ходе переговоров присутствовали руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* и сам Валерий Залужный. Бывший народный депутат Верховной Рады также сообщил, что инициатива о возможной отставке Владимира Зеленского поступила от президента США Дональда Трампа вскоре после резонансного события в Овальном кабинете.
* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.