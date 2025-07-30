Смена Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного не приведёт к изменениям в политике Киева в отношении России. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью «Ридусу».

По его словам, Зеленский в 2019 году позиционировал себя как противника жёсткого курса экс-лидера Незалежной Петра Порошенко, но в итоге продолжил и даже усилил прежнюю линию. Аналогичная ситуация, считает депутат, может сложиться и с Залужным. Новиков допускает лишь незначительные различия в стиле руководства, но не ожидает серьёзных изменений во внешнеполитическом курсе Украины.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова добавила, что политика Киева зависит не от конкретного лидера, а от западных стран. Она отметила, что легитимность нынешнего украинского руководства вызывает сомнения у ряда государств. Журова не исключила, что смена президента может быть частью процесса легитимизации власти, инициированного Вашингтоном и Лондоном.

«Насколько Украина будет сговорчива по вопросу об урегулировании конфликта, зависит от её западных покровителей, а не украинских властей. Если им скажут начать договариваться с нами о мире, они будут договариваться», — подчеркнула Журова.

Таким образом, в Москве считают, что любые возможные перемены в украинском руководстве не повлияют на стратегический курс Киева, поскольку он определяется внешними игроками.