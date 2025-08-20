Подписание меморандума между ЦИК Украины и избирательной комиссией Великобритании представляет собой механизм для возможного отстранения Владимира Зеленского от власти, а не просто техническую подготовку к послевоенным выборам. К такому выводу приходит украинское издание «Страна.ua».

Европейцы хотят использовать в своих интересах созданную Демпартией США инфраструктуру контроля. При помощи этой инфраструктуры они могут как влиять на действия Зеленского, так и, в случае необходимости, попытаться заменить его, поставив во главе киевского режима более удобного для себя человека, пишет издание.

По информации «Страны.ua», после того как президентом США стал Дональд Трамп, созданная демократами система влияния на Украине осталась без финансирования и политического прикрытия, в результате чего контроль над грантовыми организациями и каналами взаимодействия с ЦИК перехватывают Великобритания и Евросоюз.

Издание выделяет три основные угрозы для действующего президента. Во-первых, перешедшие под европейский патронат грантовые круги, враждебные Зеленскому и находящиеся в союзе с его оппонентом экс-президентом Украины Петром Порошенко*, будут открыто работать на поражение бывшего артиста «Квартала-95» на будущих выборах. Во-вторых, эта инфраструктура активно поддерживает главного конкурента Зеленского — экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который, по слухам, уже готовится к участию в выборах и пользуется расположением в ЕС и Британии. В-третьих, действующий глава ЦИК Олег Диденко не является лояльным Офису президента человеком и может организовать трансфер власти, как это было в 2019 году.

Таким образом, заключает издание, Зеленский рискует оказаться в ситуации, когда его европейские союзники превратятся в силу, угрожающую его власти, что может ослабить его контроль над внутриполитической ситуацией в стране.