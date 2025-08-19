Для Владимира Зеленского после завершения СВО существует всего два возможных сценария, полагает чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь. По его словам, первый вариант аналогичен участи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который после возвращения на родину был заключён под стражу за действия, совершённые во время правления.

«В отношении Зеленского есть вариант, аналогичный Саакашвили, когда его могут судить. Однако это тоже сомнительно, поскольку есть западные партнёры, которые могут этому воспрепятствовать, и он может уехать. Да, у него есть возможность уехать — это его второй вариант», — отметил экс-дипломат.

Он подчеркнул в интервью «Радио 1», что у Зеленского есть собственность за границей, открывающая ему путь к эмиграции. Тем не менее сейчас глава киевского режима испытывает страх за свою судьбу, он переживает и боится, поскольку его будущее остаётся неопределённым.

В любом случае для Зеленского очевидным и единственно возможным путём является уход с занимаемой должности. Судьба каждого человека многозначна и непредсказуема, однако история показывает, что правители, совершавшие злодеяния против своего народа, в конечном итоге сталкиваются с наказанием, заключил эксперт.