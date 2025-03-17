Саакашвили накинули к сроку ещё 4,5 года по новому обвинению

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году всего за несколько дней до окончания своего президентского срока. Вскоре после его отъезда против него были возбуждены четыре уголовных дела, по некоторым из которых он был заочно осуждён и приговорён к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили был назначен губернатором Одесской области на Украине. Однако в 2017 году, после скандала, он был выдворен из страны указом тогдашнего президента Петра Порошенко, который также лишил его украинского паспорта и запретил въезд в страну до 2021 года. Тем не менее, в 2019 году новый президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и восстановил Саакашвили гражданство. В 2020 году он занял пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, но в октябре 2021 года вернулся на родину, где был взят под стражу.