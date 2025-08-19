Экс-посол США рассказал, от чего придётся отказаться Зеленскому ради мира

Владимир Зеленский понимает, что ему придётся рассматривать вариант мирного соглашения с условием отказа Украины от части территорий в пользу РФ. Об этом сообщил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер в беседе с Bloomberg.

По словам дипломата, Зеленский может в конце концов понять, что пришло время принять реальность, в которой некоторые регионы останутся под контролем России, даже если официально никто не станет признавать их российскими.

«Зеленский может понимать, что в какой-то момент ему придётся рассмотреть решение, при котором он будет вынужден смириться с тем, что по крайней мере некоторые территории де-факто останутся у России», — сказал Пайфер.