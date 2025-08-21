«Сыграть на обострение»: Политолог оценил вероятность ввода войск НАТО на Украину
Громкие заявления о введении войск НАТО на территорию Украины на деле реализованы не будут, полагает политолог Дмитрий Аграновский. Такой сценарий развития событий маловероятен прежде всего из-за негативного отношения России, подчеркнул эксперт.
Кроме того, по его словам, Россия является единственным гарантом мира и безопасности на Украине, поэтому войска НАТО там просто не нужны. Более того, появление армии Североатлантического альянса означало бы фактическое втягивание Незалежной в блок, а также привело бы к усилению конфликта в регионе и срыву достигнутых договорённостей.
«И я думаю, те же Соединённые Штаты совершенно не в восторге от такой перспективы. Президент США Дональд Трамп действительно хочет начать всё с чистого листа, но противники такого сценария пытаются сыграть на обострение», — заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Напомним, ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины по принципу 5-й статьи НАТО. По данным Bloomberg, десять стран ЕС отправят войска на Украину после мирного соглашения. Однако Politico сообщает, что в ЕС считают трудноосуществимым план отправить войска на Украину. Тем не менее в МИД РФ резко ответили на планы Запада разместить на Украине военных НАТО.