«Сыграть на обострение»: Политолог оценил вероятность ввода войск НАТО на Украину

Громкие заявления о введении войск НАТО на территорию Украины на деле реализованы не будут, полагает политолог Дмитрий Аграновский. Такой сценарий развития событий маловероятен прежде всего из-за негативного отношения России, подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, Россия является единственным гарантом мира и безопасности на Украине, поэтому войска НАТО там просто не нужны. Более того, появление армии Североатлантического альянса означало бы фактическое втягивание Незалежной в блок, а также привело бы к усилению конфликта в регионе и срыву достигнутых договорённостей.