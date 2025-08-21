Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 08:44

«Сыграть на обострение»: Политолог оценил вероятность ввода войск НАТО на Украину

Политолог Аграновский не верит, что НАТО отправит войска на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarichD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarichD

Громкие заявления о введении войск НАТО на территорию Украины на деле реализованы не будут, полагает политолог Дмитрий Аграновский. Такой сценарий развития событий маловероятен прежде всего из-за негативного отношения России, подчеркнул эксперт.

Стало известно, какой тайный план Запад хочет провернуть на Украине наперекор России
Стало известно, какой тайный план Запад хочет провернуть на Украине наперекор России

Кроме того, по его словам, Россия является единственным гарантом мира и безопасности на Украине, поэтому войска НАТО там просто не нужны. Более того, появление армии Североатлантического альянса означало бы фактическое втягивание Незалежной в блок, а также привело бы к усилению конфликта в регионе и срыву достигнутых договорённостей.

«И я думаю, те же Соединённые Штаты совершенно не в восторге от такой перспективы. Президент США Дональд Трамп действительно хочет начать всё с чистого листа, но противники такого сценария пытаются сыграть на обострение», — заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Politico: ЕС намерен превратить мирный план Трампа в ловушку для России
Politico: ЕС намерен превратить мирный план Трампа в ловушку для России

Напомним, ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины по принципу 5-й статьи НАТО. По данным Bloomberg, десять стран ЕС отправят войска на Украину после мирного соглашения. Однако Politico сообщает, что в ЕС считают трудноосуществимым план отправить войска на Украину. Тем не менее в МИД РФ резко ответили на планы Запада разместить на Украине военных НАТО.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • НАТО
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar