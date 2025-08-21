Мессенджер MAX
Стало известно, какой тайный план Запад хочет провернуть на Украине наперекор России

NYT: Запад может разместить войска на Украине без одобрения России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Европейские страны могут отправить солдат свих вооружённых сил на Украину в качестве миротворцев до получения разрешения Москвы. О подобном вариант узнала американская газета New York Times от инсайдеров.

«По словам некоторых аналитиков, страны Запада могут развернуть войска на Украине после прекращения боевых действий без одобрения РФ», — предупреждает издание.

Ведущий политолог из американского аналитического центра Rand Сэмюэль Шарап высказал предположение, что перспектива размещения войск НАТО в соседней стране могла бы помешать России дать согласие на прекращение конфликта.

В Финляндии отказались отправлять войска на Украину
Ранее Эстония выразила готовность предоставить для операции на Украине целую роту своих военнослужащих-миротворцев. По сведениям СМИ, десять стран Евросоюза выразили готовность послать своих солдат в Незалежную, когда будет достигнуто мирное соглашение с Россией.

