Стало известно, какой тайный план Запад хочет провернуть на Украине наперекор России
NYT: Запад может разместить войска на Украине без одобрения России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker
Европейские страны могут отправить солдат свих вооружённых сил на Украину в качестве миротворцев до получения разрешения Москвы. О подобном вариант узнала американская газета New York Times от инсайдеров.
«По словам некоторых аналитиков, страны Запада могут развернуть войска на Украине после прекращения боевых действий без одобрения РФ», — предупреждает издание.
Ведущий политолог из американского аналитического центра Rand Сэмюэль Шарап высказал предположение, что перспектива размещения войск НАТО в соседней стране могла бы помешать России дать согласие на прекращение конфликта.
Ранее Эстония выразила готовность предоставить для операции на Украине целую роту своих военнослужащих-миротворцев. По сведениям СМИ, десять стран Евросоюза выразили готовность послать своих солдат в Незалежную, когда будет достигнуто мирное соглашение с Россией.