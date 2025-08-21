Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 06:16

В Финляндии отказались отправлять войска на Украину

Финский политик Коскинен ставит под сомнение отправку Хельсинки войск на Украину

Обложка © Сухопутные войска Финляндии

Обложка © Сухопутные войска Финляндии

Финляндия вряд ли отправит на Украину военных, однако страна готова предоставить квалифицированных специалистов и технические ресурсы. Как сообщил глава финского комитета по международным делам Йоханнес Коскинен, это было бы неправильно, ведь страна граничит с Россией.

«Речь идёт скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение», — приводит издание Yle.

Политик также сообщил, что комитет по иностранным делам намерен в начале сентября провести слушания с представителями Сил обороны и Министерства иностранных дел. На них будет обсуждаться формат участия Финляндии в обеспечении безопасности Украины и возможные меры поддержки.

Рубио встретится с европейцами для обсуждения гарантий безопасности Киеву
Рубио встретится с европейцами для обсуждения гарантий безопасности Киеву

Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Украина могла бы получить гарантии безопасности, но без членства в НАТО. Она считает, что союзники могли бы за 24 часа развернуть поддержку, если конфликт с Россией возобновится.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Финляндия
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar