В Финляндии отказались отправлять войска на Украину

Финляндия вряд ли отправит на Украину военных, однако страна готова предоставить квалифицированных специалистов и технические ресурсы. Как сообщил глава финского комитета по международным делам Йоханнес Коскинен, это было бы неправильно, ведь страна граничит с Россией.

«Речь идёт скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение», — приводит издание Yle.

Политик также сообщил, что комитет по иностранным делам намерен в начале сентября провести слушания с представителями Сил обороны и Министерства иностранных дел. На них будет обсуждаться формат участия Финляндии в обеспечении безопасности Украины и возможные меры поддержки.