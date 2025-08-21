Рубио встретится с европейцами для обсуждения гарантий безопасности Киеву

Советники по национальной безопасности из Европы и Украины встретятся с госсекретарём США Марко Рубио 21 августа. Они обсудят гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники.

Рубио планирует провести дипломатические переговоры с представителями Украины и соседних европейских стран. Чиновники отмечают, что встреча поможет определить формы обеспечиваемых гарантий безопасности.