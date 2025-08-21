Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

20 августа, 23:41

Politico: ЕС намерен превратить мирный план Трампа в ловушку для России

Обложка © Х / The White House

Лидеры Европейского союза планируют публично поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, чтобы возложить на Россию ответственность за любые неудачи в переговорах. Об этом сообщает издание Politico.

В статье отмечают, что политики ЕС не доверяют намерениям Москвы завершить боевые действия.

«Их стратегия заключается в том, чтобы потакать Дональду Трампу и хвалить его до тех пор, пока он наконец не придёт к такому же выводу и не поймёт, что ему нужно занять более жёсткую позицию по отношению к Кремлю»,утверждают авторы публикации.

По мнению ЕС, в скором времени президент США придёт к выводу о необходимости более жёсткой линии против России.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС разрабатывает гарантии безопасности для Украины на основе 5-й статьи НАТО. Также появились сведения о том, что десять стран ЕС готовы отправить войска на Украину после мирного соглашения. Вместе с тем в США предложили три варианта гарантий безопасности для Украины.

Лия Мурадьян
