Politico: ЕС намерен превратить мирный план Трампа в ловушку для России

Лидеры Европейского союза планируют публично поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, чтобы возложить на Россию ответственность за любые неудачи в переговорах. Об этом сообщает издание Politico.

«Их стратегия заключается в том, чтобы потакать Дональду Трампу и хвалить его до тех пор, пока он наконец не придёт к такому же выводу и не поймёт, что ему нужно занять более жёсткую позицию по отношению к Кремлю», — утверждают авторы публикации.