18 августа, 23:25

Трамп рассказал, кто займётся переговорами с Россией и Украиной со стороны США

Трамп заявил, что Вэнс, Рубио и Уиткофф будут работать с РФ и Украиной

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп сообщил о назначении координаторов со стороны Вашингтона для взаимодействия с Россией и Украиной. Об этом республиканец заявил в соцсети Truth Social.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют действия с Россией и Украиной», — написал хозяин Белого дома.

А ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Дональд Трамп выразили согласие с необходимостью продолжения прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. Республиканец проинформировал о проведении подготовки к организации возможной встречи между лидером РФ и главарём киевского режима. Место встречи будет определено позже.

