Рогов назвал словоблудием заявление Ермака об отказе Киева идти на уступки

Российский общественный деятель Владимир Рогов назвал словоблудием заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отказе от территориальных уступок. Свою оценку представитель Общественной палаты РФ дал в комментарии для РИА «Новости».

«Ермак занимается очередным словоблудием. Его заявление – это его личные психологические проблемы. Нам признание от Ермака не надо. Жители новых субъектов Российской Федерации уже свой исторический выбор сделали. Он окончательный и бесповоротный», — заявил Рогов.

По его мнению, подобными декларациями представители киевского режима пытаются получить максимальные преференции в ходе возможных переговоров по урегулированию конфликта.