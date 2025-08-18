Во Франции заявили, что Трамп официально признал Крым российским
Филиппо: Трамп признал Крым российским, призывая Зеленского отказаться от него
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп публично заявил о признании Крыма российским и обратился к Владимиру Зеленскому с призывом принять это как данность. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Согласно заявлению французского политика, американский лидер оказывает на Зеленского и европейских лидеров определённое воздействие в преддверии их встречи в Вашингтоне.
«Трамп также подтверждает: Крым официально принадлежит России», — написал Филиппо в соцсети Х.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», если захочет, отказавшись от Крыма и вступления Украины в НАТО. Напомним, встреча республиканца с экс-комиком в Белом доме должна состояться сегодня вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться.