Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

18 августа, 12:10

Во Франции заявили, что Трамп официально признал Крым российским

Филиппо: Трамп признал Крым российским, призывая Зеленского отказаться от него

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп публично заявил о признании Крыма российским и обратился к Владимиру Зеленскому с призывом принять это как данность. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Согласно заявлению французского политика, американский лидер оказывает на Зеленского и европейских лидеров определённое воздействие в преддверии их встречи в Вашингтоне.

«Трамп также подтверждает: Крым официально принадлежит России», — написал Филиппо в соцсети Х.

Шансы невелики: Эксперт объяснил, удастся ли «группе поддержки» ЕС защитить Зеленского от Трампа

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», если захочет, отказавшись от Крыма и вступления Украины в НАТО. Напомним, встреча республиканца с экс-комиком в Белом доме должна состояться сегодня вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться.

