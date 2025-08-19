Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 августа, 13:55

«Не видать, как своих ушей»: Аксёнов заявил, что Крым навсегда останется частью России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ RuslanBogatyrev

Крым навсегда останется частью России, для Украины вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно и бесповоротно. Об этом заявил глава крымского правительства Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

«Дискуссии по Крыму сменили, другой тон уже все взяли. Все понимают, что в любом случае Крыма не видать, как своих ушей, никому», — сказал Аксёнов.

По его словам, президент РФ Владимир Путин уже давно решил этот вопрос. Крым навсегда останется российским.

Макрон признал февральский визит Зеленского в Белый дом унижением

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. Во Франции посчитали, что это и есть официальное признание Крыма российским. При этом Владимир Зеленский считает, что Киеву следовало уже тогда начать бороться за полуостров.

Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в РФ республики.

