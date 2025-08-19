«Не видать, как своих ушей»: Аксёнов заявил, что Крым навсегда останется частью России

Крым навсегда останется частью России, для Украины вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно и бесповоротно. Об этом заявил глава крымского правительства Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

«Дискуссии по Крыму сменили, другой тон уже все взяли. Все понимают, что в любом случае Крыма не видать, как своих ушей, никому», — сказал Аксёнов.

По его словам, президент РФ Владимир Путин уже давно решил этот вопрос. Крым навсегда останется российским.