Появилась информация, что США одобрили поставку 3350 новейших авиационных ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) для Украины. Однако командир одного из подразделений противовоздушной обороны ВС РФ с позывным Рокот сомневается в боевой эффективности ракет.

«Мой прогноз — меньше верить словам, больше смотреть на результат. А результат — нулевой. Ударного применения не было, учений не было, видео нет, боевых эпизодов нет. Всё, что у нас есть — это красивая презентация. Ну и политическое заявление: «Мы передадим». Когда не ясно. Кому тоже», — цитирует Рокота сайт MK.ru.

Рокот добавил, что боевые расчёты внимательно следят за новинками, но пока ERAM нигде не проявила себя. Любой новый боеприпас требует обкатки и подготовки, что занимает время, а фронт не ждёт. Он выразил уверенность, что если ERAM и появится, система ПВО уже готова к этому, так как ранее сталкивалась с аналогичными «чудо-оружиями».