«Результат нулевой»: В эффективности американских ракет ERAM сильно усомнились
Командир ПВО Рокот: Ракеты ERAM несут только теоретическую опасность
Появилась информация, что США одобрили поставку 3350 новейших авиационных ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) для Украины. Однако командир одного из подразделений противовоздушной обороны ВС РФ с позывным Рокот сомневается в боевой эффективности ракет.
«Мой прогноз — меньше верить словам, больше смотреть на результат. А результат — нулевой. Ударного применения не было, учений не было, видео нет, боевых эпизодов нет. Всё, что у нас есть — это красивая презентация. Ну и политическое заявление: «Мы передадим». Когда не ясно. Кому тоже», — цитирует Рокота сайт MK.ru.
Рокот добавил, что боевые расчёты внимательно следят за новинками, но пока ERAM нигде не проявила себя. Любой новый боеприпас требует обкатки и подготовки, что занимает время, а фронт не ждёт. Он выразил уверенность, что если ERAM и появится, система ПВО уже готова к этому, так как ранее сталкивалась с аналогичными «чудо-оружиями».
Напомним, что по данным The Wall Street Journal, Белый дом одобрил продажу Киеву 3350 ракет увеличенной дальности действия ERAM. Однако эксперты уверены, что на данный момент такого количества ракет физически не существует. В США сейчас идёт тендер на производство не ракет, а планирующих бомб.