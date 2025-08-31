Политолог и историк Сергей Станкевич опроверг информацию о готовности США продать Украине более трёх тысяч дальнобойных ракет ERAM. По его словам, на данный момент такого количества физически не существует. Однако даже в случае производства их не успеют поставить до конца СВО.

Эксперт призвал не доверять американским информационным агентствам. Он подчеркнул, что в США сейчас идёт тендер на производство не ракет, а планирующих бомб. Конкурс проводится между тремя компаниями и, скорее всего, победу одержит «Боинг». Производство первой партии запланировано на 2027 год, но киевскому режиму они уже не помогут.

«Во-первых, тысячи этих летающих бомб, они не такие уж дальнобойные, как нас пугают, во-вторых, они не успеют к финалу этого военного конфликта. Поэтому здесь комментировать особенно нечего, это недостоверная информация», — заключил собеседник «Царьграда».