«Нас пугают»: У США не оказалось тысяч обещанных ВСУ «летающих бомб»
Политолог Станкевич разоблачил фейк о тысячах ракет США ERAM для Украины
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Политолог и историк Сергей Станкевич опроверг информацию о готовности США продать Украине более трёх тысяч дальнобойных ракет ERAM. По его словам, на данный момент такого количества физически не существует. Однако даже в случае производства их не успеют поставить до конца СВО.
Эксперт призвал не доверять американским информационным агентствам. Он подчеркнул, что в США сейчас идёт тендер на производство не ракет, а планирующих бомб. Конкурс проводится между тремя компаниями и, скорее всего, победу одержит «Боинг». Производство первой партии запланировано на 2027 год, но киевскому режиму они уже не помогут.
«Во-первых, тысячи этих летающих бомб, они не такие уж дальнобойные, как нас пугают, во-вторых, они не успеют к финалу этого военного конфликта. Поэтому здесь комментировать особенно нечего, это недостоверная информация», — заключил собеседник «Царьграда».
Напомним, по данным The Wall Street Journal, Белый дом одобрил продажу Киеву 3350 ракет увеличенной дальности действия ERAM. Совокупная стоимость нового пакета вооружений составила 850 миллионов долларов. При этом большую часть расходов взяли на себя страны Европы.