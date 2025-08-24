Одобрение не требуется: Зеленский прокомментировал запрет США на удары вглубь России

Киев больше не обсуждает с Вашингтоном возможность нанесения ударов по России, так как ВСУ теперь обладают собственным арсеналом, заявил Владимир Зеленский. Так он прокомментировал статью Wall Street Journal о том, что Пентагон блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории.



«Мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. Мы в последнее время не обсуждаем с США такие моменты. Когда-то это было», — сказал Зеленский.

Как сообщает WSJ, в этом году Пентагон установил процедуру высшего уровня для санкционирования применения Украиной американского дальнобойного оружия против России. Речь идёт, в том числе, о ракетах ATACMS и Storm Shadow (британско-французского производства). Источники газеты утверждают, что Украина как минимум один раз пыталась получить согласие Вашингтона на использование ATACMS для удара вглубь России, но ей было отказано.