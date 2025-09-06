Новости СВО. ВС РФ освободили Марково, Северск в клещах, Зеленский умоляет о $6 млрд, Путин предрёк гибель войскам ЕС на Украине, 6 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 6 сентября Курская область, 6 сентября Жёсткий ответ Путина НАТО о последствиях Киев требует конфискации активов России на $6 млрд МиГ-29 Азербайджана замечен в ВСУ Российские войска наступают на Краматорск, к Курской области пытаются перебросить спецназ Зеленского, войска ЕС будут уничтожаться на Украине — дайджест Life.ru. 5 сентября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Краматорском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Донецкая Народная Республика, 6 сентября

Армия России освободила в ДНР населённый пункт Марково. Это село находится в Краматорском районе республики, и как раз Краматорск может быть конечной целью наших войск на этом направлении.

— «Юг» расширяет зону контроля на подступах к Краматорску и Дружковке, одновременно сжимая клещи вокруг Константиновки. Эта агломерация, включающая и Славянск, является главным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Её потеря практически лишит ВСУ шансов хоть как-то удержаться в ДНР, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Продолжается наступление у Северска. ВС РФ подходят к северным окраинам города. Также зачищаются опорные пункты противника на восточных. Аналогичную зачистку проводят наши штурмовики у Выемки.

Карта СВО на 6 сентября 2025 года. Армия России продвигается к Краматорску. Фото © divgen

Курская область, 6 сентября

ВСУ перестали атаковать Курскую область. Фиксируются только удары дронов. При этом Киев перебрасывает в Сумскую область 22-й отдельный батальон спецназначения президентской бригады. Российские войска уже встречались с этим подразделением в ходе боёв за курское приграничье.

Расчёты БПЛА Южного военного округа сбрасывают на позиции ВСУ агитационные листовки с призывами к добровольной сдаче в плен и инструкциями по выходу на связь с подразделениями ВС РФ. Видео © Telegram / mod_russia

Жёсткий ответ Путина НАТО о последствиях

Президент России Владимир Путин объяснил, что Москва не согласится на размещение европейских войск на Украине. Контингент сразу же станет законной целью для Армии России.

— Это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, если там будут появляться войска, исходим из того, что это будут законные цели для поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то тогда не вижу смысла их нахождения на территории Украины, — сказал глава государства.

По данным The Wall Street Journal, уже готов план по отправке 10 тысяч военнослужащих европейских стран. В его создании участвовали американские офицеры. Планируется, что будет две группировки. Одна будет заниматься обучением ВСУ, а в задачи второй будет входить предотвращение возможного возобновления конфликта в Восточной Европе.

Киев требует конфискации активов России на $6 млрд

Владимир Зеленский снова попросил денег. Очередной транш ему нужен на разработку ракет и БПЛА.

— Есть отдельный кластер в том, что касается дронов и ракет. Там у нас дефицит 6 миллиардов долларов. Это серьёзный вызов для нас потому, что это не первые 6 миллиардов, которые нам нужны, и, как вы понимаете, не последние, — сказал глава киевского режима Зеленский.

По его словам, поддержка могла бы быть оказана из замороженных на Западе российских активов.

МиГ-29 Азербайджана замечен в ВСУ

Портал The War Zone сообщает, что Баку мог передать Украине истребитель МиГ-29. Опознать поставщика удалось по характерному окрасу. Предполагается, что самолёт уже выполнял боевые задачи. Возможно, Азербайджан и не знает, что его собственность используется против России.

— На момент 24 февраля 2022 года он находился на Львовском авиаремонтном заводе, после чего, как видим, был присвоен Украиной. Возможно, решение об этом было принято не так давно, учитывая угрозы со стороны Азербайджана, — пишет военный блогер Кирилл Фёдоров.

Ранее эти же самолёты принадлежали Украине, но в 2007-м киевские власти продали их.

