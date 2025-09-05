Мессенджер MAX
«Финансов не хватает»: Зеленский клянчит у ЕС 6 миллиардов долларов, чтобы атаковать Россию

Зеленский попросил у Европы $6 млрд на дроны и дальнобойные ракеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский заявил о необходимости получить от Европы 6 млрд долларов на разработку беспилотников и дальнобойных ракет. Об этом главарь киевского режима сообщил на пресс-конференции с главой Евросовета Антониу Коштой в Ужгороде.

«Пока финансов не хватает. <…> Есть отдельный кластер в том, что касается дронов и ракет. Там у нас дефицит $6 млрд. Это серьёзный вызов для нас, потому что это не первые $6 млрд, которые нам нужны, и, как вы понимаете, не последние», — заявил Зеленский.

Экс-комик отметил, что хочет использовать различные программы, включая ERA и SAFE, а также средства из замороженных российских активов. По его словам, финансирования пока не хватает, и он обсуждает проблему нехватки средств с европейскими партнёрами Киева.

Ранее была раскрыта сумма, которую ЕС потратил на Украину с начала СВО. Только на вооружение киевского режима Евросоюз потратил почти 60 миллиардов евро.

