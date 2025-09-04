Захарова: Любая помощь Украине только продлевает агонию киевского режима
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Любая поддержка Украины только продлевает агонию киевского режима и несёт значительные риски эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Мы не раз отмечали — любая помощь укронацистам лишь продлевает агонию киевского режима, несёт серьёзные риски неконтролируемой эскалации конфликта и чревата серьёзными последствиями для глобальной стабильности», — отметила представитель внешнеполитического ведомства во время брифинга на полях Восточного экономического форума.
Также дипломат задалась вопросом, каким образом военная помощь Киеву соотносится с риторикой о мире, дипломатическом урегулировании и сокращении конфликтного потенциала. Она выразила уверенность, что поставки вооружений идут вразрез с заявленными целями.
Также Мария Захарова заявила, что желаемые главарём киевского режима Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины являются неприемлемыми. По её словам, подобные шаги не обеспечивают защиту Украины, а превращают её в плацдарм для провокаций против Российской Федерации. Дипломат подчеркнула, что концепции, выдвигаемые Киевом, фактически угрожают стабильности на континенте, а не укрепляют её, и призвала учитывать последствия подобных решений.