Макрон: Европейцы завершили подготовку гарантий безопасности для Украины
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Европейские союзники Киева завершили подготовку пакета послевоенных гарантий безопасности для Украины. С таким заявлением выступил французский президент Эмманюэль Макрон. Его выступление транслировалось в соцсети X на странице Елисейского дворца.
«Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине и украинцам в день, когда мир будет подписан», — заявил глава Пятой республики перед встречей с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Париже.
Макрон обратил внимание, что в «коалицию желающих», оказывающих поддержку киевскому режиму, входят 35 стран. 4 сентября лидеры ЕС обсудят урегулирование конфликта на Украине в Париже. По завершении переговоров европейские лидеры намерены созвониться с американским президентом Дональдом Трампом. Встречи проходят по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона.