Европейские союзники Киева завершили подготовку пакета послевоенных гарантий безопасности для Украины. С таким заявлением выступил французский президент Эмманюэль Макрон. Его выступление транслировалось в соцсети X на странице Елисейского дворца.

«Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине и украинцам в день, когда мир будет подписан», — заявил глава Пятой республики перед встречей с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Париже.