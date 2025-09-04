Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 22:33

Макрон: Европейцы завершили подготовку гарантий безопасности для Украины

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Европейские союзники Киева завершили подготовку пакета послевоенных гарантий безопасности для Украины. С таким заявлением выступил французский президент Эмманюэль Макрон. Его выступление транслировалось в соцсети X на странице Елисейского дворца.

«Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине и украинцам в день, когда мир будет подписан», — заявил глава Пятой республики перед встречей с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Париже.

Экс-президент Франции Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой
Экс-президент Франции Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой

Макрон обратил внимание, что в «коалицию желающих», оказывающих поддержку киевскому режиму, входят 35 стран. 4 сентября лидеры ЕС обсудят урегулирование конфликта на Украине в Париже. По завершении переговоров европейские лидеры намерены созвониться с американским президентом Дональдом Трампом. Встречи проходят по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar