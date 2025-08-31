Лидеры ЕС обсудят урегулирование конфликта на Украине в Париже 4 сентября
В Париже 4 сентября соберутся лидеры крупнейших европейских стран, руководство НАТО и Еврокомиссии для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники.
Встречи проходят по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. На этой неделе в Париже встретятся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Основное внимание на встрече уделят обсуждению гарантий безопасности для Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что европейские лидеры стараются саботировать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. При этом Россия выражает благодарность американскому лидеру за его действия.