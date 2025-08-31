Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

31 августа, 19:01

Лидеры ЕС обсудят урегулирование конфликта на Украине в Париже 4 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

В Париже 4 сентября соберутся лидеры крупнейших европейских стран, руководство НАТО и Еврокомиссии для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники.

Встречи проходят по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. На этой неделе в Париже встретятся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Основное внимание на встрече уделят обсуждению гарантий безопасности для Украины.

Глава ФРГ исключил скорое окончание конфликта на Украине

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что европейские лидеры стараются саботировать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. При этом Россия выражает благодарность американскому лидеру за его действия.

Лия Мурадьян
