3 сентября, 19:04

Экс-президент Франции Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Утверждение о том, что Россия — это главная угроза, является исторической ошибкой, заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Le Figaro. Он подчеркнул, что сейчас РФ играет большую роль на международной арене.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! <…> Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт», сказал Саркози.

«Стремится сжечь Европу»: Новое заявление Макрона после беседы с Рютте ошарашило Запад
«Стремится сжечь Европу»: Новое заявление Макрона после беседы с Рютте ошарашило Запад

Ранее Life.ru сообщал, что возможная отставка президента Франции Эмманюэля Макрона не поможет стране преодолеть тупиковую ситуацию, в которой она оказалась. Сейчас происходит паралич французской политической системы, где тема отставки президента перешла из категории запретных в область публичного обсуждения.

