Экс-президент Франции Саркози назвал вражду с Россией исторической ошибкой

Утверждение о том, что Россия — это главная угроза, является исторической ошибкой, заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Le Figaro. Он подчеркнул, что сейчас РФ играет большую роль на международной арене.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! <…> Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт», — сказал Саркози.