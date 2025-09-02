«Коалиция желающих» хочет развалить Европу, а не обеспечить защиту Украине. Такое мнение высказал журналист Чей Боуз, комментируя у себя в соцсети Х заявление президента Франции Эмманюэля Макрона после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте.

Французский лидер заявил, что коалиция стран-единомышленников совместно с НАТО намерена работать над созданием прочных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, Макрон обвинил Россию в том, что она якобы препятствует достижению мира.

«Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа», — указал Боуз.