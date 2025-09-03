Мессенджер MAX
3 сентября, 13:40

«Патовая ситуация»: Отставка Макрона не спасёт Францию

Politico: Отставка Макрона потрясёт Европу, но не спасет Францию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /photocosmos1

Возможная отставка президента Франции Эмманюэля Макрона способна вызвать значительные потрясения в дипломатической архитектуре Европейского союза. Тем не менее, как пишет издание Politico, такой шаг не позволит разрешить глубокий политический кризис в стране.

В публикации подчёркивается, что хотя уход Макрона стал бы беспрецедентным событием для европейской политики, он не смог бы преодолеть тупиковую ситуацию, в которой оказалась Пятая республика. Издание констатирует паралич французской политической системы, где тема отставки президента перешла из категории запретных в область публичного обсуждения.

«Но хотя уход Макрона стал бы землетрясением для европейской дипломатической сцены, растут сомнения, что это разрешило бы патовую ситуацию, в которой увязла Пятая республика», — пишет издание.

Также отмечается, что Макрон уже ведёт поиск преемника для премьер-министра Франсуа Байру. При этом аналитики издания выражают скептицизм относительно способности нового главы правительства решить проблему государственного долга, поскольку даже в случае отставки Макрона его преемнику придётся столкнуться с теми же системными вызовами и политическими противоречиями, которые характеризуют текущий кризис французской политической системы.

Юлия Сафиулина
