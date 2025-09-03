«Патовая ситуация»: Отставка Макрона не спасёт Францию

Возможная отставка президента Франции Эмманюэля Макрона способна вызвать значительные потрясения в дипломатической архитектуре Европейского союза. Тем не менее, как пишет издание Politico, такой шаг не позволит разрешить глубокий политический кризис в стране.

В публикации подчёркивается, что хотя уход Макрона стал бы беспрецедентным событием для европейской политики, он не смог бы преодолеть тупиковую ситуацию, в которой оказалась Пятая республика. Издание констатирует паралич французской политической системы, где тема отставки президента перешла из категории запретных в область публичного обсуждения.

«Но хотя уход Макрона стал бы землетрясением для европейской дипломатической сцены, растут сомнения, что это разрешило бы патовую ситуацию, в которой увязла Пятая республика», — пишет издание.