«Патовая ситуация»: Отставка Макрона не спасёт Францию
Politico: Отставка Макрона потрясёт Европу, но не спасет Францию
Возможная отставка президента Франции Эмманюэля Макрона способна вызвать значительные потрясения в дипломатической архитектуре Европейского союза. Тем не менее, как пишет издание Politico, такой шаг не позволит разрешить глубокий политический кризис в стране.
В публикации подчёркивается, что хотя уход Макрона стал бы беспрецедентным событием для европейской политики, он не смог бы преодолеть тупиковую ситуацию, в которой оказалась Пятая республика. Издание констатирует паралич французской политической системы, где тема отставки президента перешла из категории запретных в область публичного обсуждения.
«Но хотя уход Макрона стал бы землетрясением для европейской дипломатической сцены, растут сомнения, что это разрешило бы патовую ситуацию, в которой увязла Пятая республика», — пишет издание.
Также отмечается, что Макрон уже ведёт поиск преемника для премьер-министра Франсуа Байру. При этом аналитики издания выражают скептицизм относительно способности нового главы правительства решить проблему государственного долга, поскольку даже в случае отставки Макрона его преемнику придётся столкнуться с теми же системными вызовами и политическими противоречиями, которые характеризуют текущий кризис французской политической системы.