Макрон исключил свою отставку на фоне возможного вотума недоверия кабмину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку досрочно. Срок его полномочий, напомним, истекает в 2027 году.

«Что касается меня, то я верю в демократию. Демократия состоит в том, что люди голосуют по определённому мандату. Мандат, доверенный мне французами и никем другим, будет исполнен до конца», — сказал француский лидер на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру объявил в понедельник, что правительство столкнётся с вотумом недоверия на внеочередной парламентской сессии 8 сентября. Это решение принято на фоне массового недовольства населения антикризисными мерами, предложенными в проекте бюджета на 2026 год. К слову, крупнейшие оппозиционные партии уже подтвердили своё намерение проголосовать против правительства.