Макрон исключил свою отставку на фоне возможного вотума недоверия кабмину

Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку до истечения срока полномочий
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку досрочно. Срок его полномочий, напомним, истекает в 2027 году.
«Что касается меня, то я верю в демократию. Демократия состоит в том, что люди голосуют по определённому мандату. Мандат, доверенный мне французами и никем другим, будет исполнен до конца», — сказал француский лидер на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру объявил в понедельник, что правительство столкнётся с вотумом недоверия на внеочередной парламентской сессии 8 сентября. Это решение принято на фоне массового недовольства населения антикризисными мерами, предложенными в проекте бюджета на 2026 год. К слову, крупнейшие оппозиционные партии уже подтвердили своё намерение проголосовать против правительства.
Ранее стало известно о нарастающем конфликте между главой МВД Франции Брюно Ретайо и Эмманюэлем Макроном. Президент республики раскритиковал министра в ходе заседания кабмина из-за роста преступности на юге страны. СМИ предполагают, что это был ответ за публикацию Ретайо в издании Valeurs Actuelles, где приводятся его слова о том, что «макронизм» останется в прошлом, когда Макрон покинет кресло президента.