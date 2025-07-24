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24 июля, 12:52

Хотел быть великим, но не может: Политолог объяснил катастрофическое падение рейтинга Макрона

Политолог Бутнев: Провальная политика Макрона обрушила его рейтинг до 19%

Франсуа Байру и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / TOM NICHOLSON

Франсуа Байру и Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / TOM NICHOLSON

Уровень одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона упал до рекордно низких 19%, а премьер-министра Франсуа Байру — до 18%. Политолог Иван Бутнев объяснил этот кризис чередой провалов внутренней политики и ростом влияния радикальных сил.

«Рейтинг одобрения Эммануэля Макрона стремительно снижается. Аналогичная тенденция отмечается и у премьер-министра Республики Франсуа Байру», — констатировал эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

По его словам, Макрон, пытаясь позиционировать себя как общеевропейского лидера, упускает ключевые проблемы внутри страны. Непопулярные реформы и неспособность стабилизировать социально-экономическую ситуацию подталкивают граждан к радикальным движениям, регулярно организующим массовые протесты.

«Он хотел бы быть «великим» лидером, который укрепляет Европу, но подобные устремления должны подкрепляться реальными результатами и делами, чем нынешний французский лидер похвастаться не может», — отметил Бутнев.

Эксперт подчеркнул парадокс: хотя французы опасаются радикальных перемен, текущий курс Макрона лишь усиливает запрос на них. При этом у президента практически нет пространства для манёвра — он вынужден действовать как кризис-менеджер, оперативно реагируя на проблемы вместо реализации стратегических реформ.

Ситуацию усугубляет отсутствие видимых успехов как на внутренней, так и на внешней арене. По мнению аналитика, без кардинального изменения подхода нынешняя тенденция может привести к серьёзным политическим потрясениям во Франции в ближайшей перспективе.

Расходы офиса Макрона вдвое превысили бюджет города с населением в 50 тысяч
Расходы офиса Макрона вдвое превысили бюджет города с населением в 50 тысяч

Ранее стало известно о нарастающем конфликте между главой МВД Франции Брюно Ретайо и Эмманюэлем Макроном. Президент республики раскритиковал министра в ходе заседания кабмина из-за роста преступности на юге страны. СМИ предполагают, что это был ответ за публикацию Ретайо в издании Valeurs Actuelles, где приводятся его слова о том, что «макронизм» останется в прошлом, когда Макрон покинет кресло президента.

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Юрий Лысенко
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