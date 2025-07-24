Между главой МВД Франции и Макроном назревает серьёзный конфликт

Между министром внутренних дел Франции Брюно Ретайо и президентом Эмманюэлем Макроном растёт напряжённость. Об этом пишет газета Parisien со ссылкой на осведомленные источники.

Издание сообщает, что Макрон выразил недовольство действиями Ретайо, подвергнув его резкой критике на последнем заседании кабинета министров. Поводом для этого послужила ситуация с ростом преступности на юге Франции. Газета предполагает, что такая реакция президента стала ответом на недавнюю публикацию Ретайо в журнале Valeurs Actuelles, где тот заявил, что «макронизм» исчезнет вместе с уходом Макрона.

«Брюно Ретайо дважды или трижды отличился нападками на президента. Многие министры этого не принимают. В стране достаточно проблем с безопасностью, поэтому результаты (работы Ретайо. — Прим. Life.ru) вызывают вопросы», — говорится в материале.