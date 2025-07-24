Между главой МВД Франции и Макроном назревает серьёзный конфликт
Parisien: Между Макроном и главой МИД Франции Ретайо вспыхнул конфликт
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Между министром внутренних дел Франции Брюно Ретайо и президентом Эмманюэлем Макроном растёт напряжённость. Об этом пишет газета Parisien со ссылкой на осведомленные источники.
Издание сообщает, что Макрон выразил недовольство действиями Ретайо, подвергнув его резкой критике на последнем заседании кабинета министров. Поводом для этого послужила ситуация с ростом преступности на юге Франции. Газета предполагает, что такая реакция президента стала ответом на недавнюю публикацию Ретайо в журнале Valeurs Actuelles, где тот заявил, что «макронизм» исчезнет вместе с уходом Макрона.
«Брюно Ретайо дважды или трижды отличился нападками на президента. Многие министры этого не принимают. В стране достаточно проблем с безопасностью, поэтому результаты (работы Ретайо. — Прим. Life.ru) вызывают вопросы», — говорится в материале.
Ретайо в своём материале критикует Макрона за двойственную позицию и нежелание выбрать сторону правых или левых, что способствует политической немощности французского правительства. При этом сам министр, как сообщается, не считает «макронизм» жизнеспособной идеологией. Также статья Ретайо подверглась критике и со стороны политических сторонников президента, включая министра образования и экс-премьера Элизабет Борн, а также главу Минприроды Аньес-Панье Рюнаше.
Действующий президент Франции действительно нередко непоследователен в своих взглядах и способах ведения политики. Так ранее Макрон утверждал, что действия России якобы представляют собой основную опасность для европейской безопасности. Кроме того, выступая перед военными, французский лидер призвал к укреплению обороноспособности страны, чтобы Франция вызывала страх. Однако вместе с тем, в начале июля он инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также заявил, что хотел бы продолжить дальнейшие переговоры.