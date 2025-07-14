Макрон выступил перед армией и призвал сделать так, чтобы Францию боялись
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал установить всеобщую воинскую обязанность и сделать так, чтобы страну боялись. Глава государства в сопровождении премьер-министра Франсуа Байру и министра обороны Себастьена Лекорню выступил с речью перед военными накануне парада ко Дню взятия Бастилии 14 июля.
«Со времён окончания Второй мировой войны свобода не находилась под такой угрозой. Поскольку больше не существует правил, побеждает закон сильнейшего. Сможем ли мы выдержать, если через 3-4 года в Европе разразится конфликт высокой интенсивности? Только если мы будем достаточно сильны. Чтобы быть свободными в этом мире, нужно, чтобы нас боялись», — сказал военным Макрон.
Макрон по традиции объявил Россию постоянной «подготовленной, организованной и долговременной» угрозой для Европы. По его словам, новый план изменений в оборонной сфере Франции предполагает увеличение оборонного бюджета вдвое – до €64 млрд к 2027 году, создание высокоточного оружия, дронов и систем ПВО. Также документ включает расширение ядерного потенциала с сохранением французского суверенитета и усиление подготовки военных кадров. Макрон полагает, что Европе следует наращивать выпуск оружия, укреплять оборонные альянсы и готовиться к возможному войне высокой интенсивности в ЕС в ближайшие 3-4 года.
А вот за сам парад ко Дню взятия Бастилии Макрону пришлось краснеть. Одна из лошадей отбилась от общей колонны и убежала без всадника. Вторая упала на землю, едва не задавив сидевшего в седле военного.