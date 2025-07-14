Макрон выступил перед армией и призвал сделать так, чтобы Францию боялись

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал установить всеобщую воинскую обязанность и сделать так, чтобы страну боялись. Глава государства в сопровождении премьер-министра Франсуа Байру и министра обороны Себастьена Лекорню выступил с речью перед военными накануне парада ко Дню взятия Бастилии 14 июля.

Макрон по традиции объявил Россию постоянной «подготовленной, организованной и долговременной» угрозой для Европы. По его словам, новый план изменений в оборонной сфере Франции предполагает увеличение оборонного бюджета вдвое – до €64 млрд к 2027 году, создание высокоточного оружия, дронов и систем ПВО. Также документ включает расширение ядерного потенциала с сохранением французского суверенитета и усиление подготовки военных кадров. Макрон полагает, что Европе следует наращивать выпуск оружия, укреплять оборонные альянсы и готовиться к возможному войне высокой интенсивности в ЕС в ближайшие 3-4 года.