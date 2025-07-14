Смешались в кучу кони, люди: Лошадиный «бунт» на параде ко Дню взятия Бастилии в Париже попал в прямой эфир
Две лошади нарушили строй во время парада ко Дню взятия Бастилии в Париже
В Париже во время парада ко Дню взятия Бастилии произошёл интересный инцидент. Когда по площади проезжали всадники, две лошади решили несколько подпортить общую картинку. Трансляцию вёл телеканал BMFTV.
Лошадь падает на параде. Видео © BMFTV
Одна из лошадей отбилась от общей колонны, убежав по своим делам. Вторая упала на землю, нарушив строй. Пока она поднималась, всадникам пришлось обходить животное, из-за чего конный парад получился довольно скомканным. Операторам пришлось быстро переключаться на другую камеру, чтобы скрыть конфуз, но кадры всё равно просочились в эфир и завирусились в соцсетях.
Ранее с Днём взятия Бастилии французского президента Эмманюэля Макрона поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Армянский политик попытался ещё разок пригласить главу Франции посетить его страну. Все предыдущие приглашения Макрон игнорировал.
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