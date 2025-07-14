Смешались в кучу кони, люди: Лошадиный «бунт» на параде ко Дню взятия Бастилии в Париже попал в прямой эфир

В Париже во время парада ко Дню взятия Бастилии произошёл интересный инцидент. Когда по площади проезжали всадники, две лошади решили несколько подпортить общую картинку. Трансляцию вёл телеканал BMFTV.

Одна из лошадей отбилась от общей колонны, убежав по своим делам. Вторая упала на землю, нарушив строй. Пока она поднималась, всадникам пришлось обходить животное, из-за чего конный парад получился довольно скомканным. Операторам пришлось быстро переключаться на другую камеру, чтобы скрыть конфуз, но кадры всё равно просочились в эфир и завирусились в соцсетях.