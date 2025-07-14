«Пожалуйста, господин президент»: Пашинян в очередной раз пригласил Макрона в Армению
Пашинян в поздравлении со Днём взятия Бастилии вновь пригласил Макрона в Армению
Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ, EPA
Армянский премьер-министр Никол Пашинян написал президенту Франции Эмманюэлю Макрону поздравление ко Дню взятия Бастилии. В тексте послания он в очередной раз пригласил французского политика в гости к себе в Армению.
Пашинян не раз приглашал Макрона в Армению, но тот пока ни разу не прилетел.
«С большим ожиданием вашего государственного визита в Армению в этом году, примите, пожалуйста, господин президент, заверения в моем глубоком уважении», — сказано в тексте письма, опубликованном на сайте кабмина.
Пашинян также выделил, что Франция играет особую роль в «в закреплении и продвижении высоких общечеловеческих ценностей свободы, равенства и братства». Он указал, что в этом она похожа на Армению, с которой их связывает многовековая дружба.
Армянский премьер отметил, что благодаря «неизменной приверженности» Макрона отношения Франции и Армении сейчас переросли в настоящее стратегическое партнёрство. По его словам, теперь они плечом к плечу сражаются с изменением климата, защищают биоразнообразие и развивают искусственный интеллект.
«Мы также высоко ценим неизменную важную поддержку дружественной Франции и ваши личные усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе», — заключил Пашинян.
А ранее Life.ru рассказывал, что армянский МИД собирается подать заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества. В Ереване указали, что страна придерживается ровно таких же принципов, как и остальные участники.