«Пожалуйста, господин президент»: Пашинян в очередной раз пригласил Макрона в Армению

Армянский премьер-министр Никол Пашинян написал президенту Франции Эмманюэлю Макрону поздравление ко Дню взятия Бастилии. В тексте послания он в очередной раз пригласил французского политика в гости к себе в Армению.

Пашинян не раз приглашал Макрона в Армению, но тот пока ни разу не прилетел.

«С большим ожиданием вашего государственного визита в Армению в этом году, примите, пожалуйста, господин президент, заверения в моем глубоком уважении», — сказано в тексте письма, опубликованном на сайте кабмина.

Пашинян также выделил, что Франция играет особую роль в «в закреплении и продвижении высоких общечеловеческих ценностей свободы, равенства и братства». Он указал, что в этом она похожа на Армению, с которой их связывает многовековая дружба.

Армянский премьер отметил, что благодаря «неизменной приверженности» Макрона отношения Франции и Армении сейчас переросли в настоящее стратегическое партнёрство. По его словам, теперь они плечом к плечу сражаются с изменением климата, защищают биоразнообразие и развивают искусственный интеллект.

«Мы также высоко ценим неизменную важную поддержку дружественной Франции и ваши личные усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе», — заключил Пашинян.