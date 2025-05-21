«Нет никакой проблемы»: Лавров оценил закупку Арменией французского оружия
Лавров: Пусть Ереван сам решает, у кого закупать оружие — у Франции или России
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Армения вольна сама решать, у кого ей закупать оружие, будь то Россия или Франция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместного брифинга с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном.
Несмотря на то, что Франция в политическом контексте воспринимается как недружественное государство, Лавров акцентировал внимание на полной свободе выбора, предоставленной союзникам.
«Насчёт закупки оружия в других странах нет никакой проблемы, это выбор наших армянских друзей. Если они хотят иметь французскую базу для дополнительных поставок, пожалуйста, если какой-то другой страны, пожалуйста, мы не будем ничего навязывать», — добавил российский дипломат.
Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Армению с официальным визитом. Там он встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Кроме того, глава МИД РФ планирует в Ереване побеседовать с главой армянского правительства Пашиняном. Антироссийские активисты, кстати, перепутали его кортеж с иранским, выстроившись со своими плакатами вдоль дороги, по которой ехал министр обороны Ирана Насирзаде.