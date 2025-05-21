«Нет никакой проблемы»: Лавров оценил закупку Арменией французского оружия

Армения вольна сама решать, у кого ей закупать оружие, будь то Россия или Франция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместного брифинга с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Несмотря на то, что Франция в политическом контексте воспринимается как недружественное государство, Лавров акцентировал внимание на полной свободе выбора, предоставленной союзникам.

«Насчёт закупки оружия в других странах нет никакой проблемы, это выбор наших армянских друзей. Если они хотят иметь французскую базу для дополнительных поставок, пожалуйста, если какой-то другой страны, пожалуйста, мы не будем ничего навязывать», — добавил российский дипломат.