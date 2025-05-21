Лавров встретился с главой МИД Армении Мирзояном в Ереване

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой армянского МИД Араратом Мирзояном в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В качестве темы беседы была заявлена проблематика региональной безопасности, в том числе процессы нормализации отношений Армении и Азербайджана, Армении и Турции. Кроме того, было запланировано подписание Плана межмидовских консультаций на 2025-2026 годы

В ходе визита в Армению Лавров также планирует провести переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы обсудить с ним вопросы двусторонних отношений. Кроме того, глава МИД РФ выступит в Российско-Армянском университете перед преподавателями и студентами филиалов вузов РФ и экспертным сообществом, а ещё встретится с соотечественниками в Русском доме.