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Регион
21 мая, 07:21

Лавров встретился с главой МИД Армении Мирзояном в Ереване

Сергей Лавров и Арарат Мирзоян. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Лавров и Арарат Мирзоян. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой армянского МИД Араратом Мирзояном в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В качестве темы беседы была заявлена проблематика региональной безопасности, в том числе процессы нормализации отношений Армении и Азербайджана, Армении и Турции. Кроме того, было запланировано подписание Плана межмидовских консультаций на 2025-2026 годы

В ходе визита в Армению Лавров также планирует провести переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы обсудить с ним вопросы двусторонних отношений. Кроме того, глава МИД РФ выступит в Российско-Армянском университете перед преподавателями и студентами филиалов вузов РФ и экспертным сообществом, а ещё встретится с соотечественниками в Русском доме.

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Ранее в столице Армении представители антироссийской политической силы «За республику» решили провести акцию к приезду Лаврова, но перепутали кортежи. В итоге все свои плакаты с лозунгами они продемонстрировали главе Минобороны Ирана.

Владимир Озеров
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