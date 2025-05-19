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Регион
19 мая, 11:32

В Армении заговорили о закрытии российской военной база в Гюмри

Депутат Абрамян: Ереван и Баку могли договориться о выводе базы из Гюмри

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Wirestock Creators

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Wirestock Creators

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян заявил, что Ереван и Баку могли согласованно подойти к вопросу возможного вывода российской военной базы с территории Армении.

Поводом для обсуждения стали слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, прозвучавшие в местных СМИ. Он отметил, что в регионе больше нет необходимости в присутствии иностранных военных, поскольку они, по его мнению, «действуют в интересах сторонних государств».

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«Гаджиев, один из ключевых представителей администрации Алиева, напрямую обозначил новую позицию: для достижения мира необходимо отказаться от размещения военных контингентов других стран на армянской территории. Фактически, это новое предварительное условие — вывод российской базы», — написал Абрамян в Facebook*.

По его мнению, власти Армении не только не возражают против подобной инициативы, но и вполне вероятно, что этот вопрос был заранее согласован между сторонами до официальных заявлений. Депутат подчеркнул, что в складывающейся региональной конфигурации Азербайджан и Турция усиливают свои позиции, в то время как Армении, по его словам, отводится роль зависимого актора.

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Напомним, что российская 102-я военная база находится в Гюмри (Ширакская область) на основании межгосударственного соглашения 1995 года. В 2010-м срок её пребывания продлили до 2044 года. Также в стране продолжают функционировать российские пограничные отряды, охраняющие границы Армении с Турцией и Ираном.

*Facebook признан экстремистской организацией и запрещён в России.

Марина Фещенко
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