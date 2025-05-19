В Армении заявили, что не обсуждают возможность вывода военной базы России

Армения не рассматривает вопрос о выводе российской военной базы с территории страны, заверили в Ереване. Спикер парламента Ален Симонян на брифинге подчеркнул, что подобные темы не стоят на повестке дня республики.

«Нету такого, Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы», — заверил он.

В Армении расположена 102-я российская военная база в Гюмри, созданная в 1995 году на основе договора с Ереваном. Она включает гарнизоны в Гюмри и Ереване, авиабазу «Эребуни», около 4–5 тысяч военнослужащих, танки, БМП, ЗРК С-300, истребители МиГ-29 и вертолёты. База обеспечивает безопасность Армении и входит в систему ПВО СНГ. Срок действия договора продлён до 2044 года.