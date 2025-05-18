Пора уходить: В Госдуме считают, что Россия должна перенести базы в Сирии
Депутат Журавлёв: Военные базы РФ в Сирии следует срочно переместить
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Российские военные объекты в Сирии требуют пересмотра дислокации из-за постоянного риска. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с «Газетой.ru».
По мнению Журавлева, после определённых событий отношение к России и её объектам изменилось. Он считает, что нынешние власти Сирии демонстрируют тяготение к Западу, что делает присутствие РФ уязвимым. Депутат полагает, что объём военно-технического сотрудничества может сократиться.
«Наши военные и дипломаты предпринимают максимум усилий для того, чтобы удержать ситуацию в правовом поле, чтобы спасти как можно больше христиан и просто сочувствующих России сирийских граждан, которые сейчас оказались под ударом. Но, думаю, не следует надеяться, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами продолжится в том же объеме, что и прежде», — полагает парламентарий.
Поэтому, как считает Журавлев, базы следует постепенно перемещать, пока есть такая возможность. Он назвал их текущее положение под угрозой «совершенно неприемлемым».
Его комментарии прозвучали на фоне соглашения Дамаска с компанией из Дубая об инвестициях в порт Тартус – ключевой логистический пункт ВМФ РФ в Средиземноморье. Сумма сделки составила 800 миллионов долларов. Так, компания DP World получит право модернизировать порт и управлять им.