Сирия заключила крупную инвестиционную сделку с дубайской компанией DP World на сумму 800 миллионов долларов, предусматривающую модернизацию и управление портом Тартус. Этот шаг последовал после расторжения в январе текущего года предыдущего соглашения с российской стороной, действовавшего с 2019 года, пишет РИА «Новости», ссылаясь на сирийское Управление морских портов.

В материале говорится, что сотрудничество с DP World будет включать не только развитие портовой инфраструктуры, но и создание сопутствующих промышленных и экономических зон в стратегически важных районах страны. Примечательно, что сирийские власти подчёркивают сохранение в силе соглашений о размещении российских военных объектов в Тартусе и Латакии. Российская сторона, комментируя ситуацию, демонстрирует сдержанную реакцию.