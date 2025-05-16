Сирия нашла дубайского инвестора для порта Тартус после расторжения сделки с РФ
Вид сверху на порт Тартус. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Omer Faruk
Сирия заключила крупную инвестиционную сделку с дубайской компанией DP World на сумму 800 миллионов долларов, предусматривающую модернизацию и управление портом Тартус. Этот шаг последовал после расторжения в январе текущего года предыдущего соглашения с российской стороной, действовавшего с 2019 года, пишет РИА «Новости», ссылаясь на сирийское Управление морских портов.
В материале говорится, что сотрудничество с DP World будет включать не только развитие портовой инфраструктуры, но и создание сопутствующих промышленных и экономических зон в стратегически важных районах страны. Примечательно, что сирийские власти подчёркивают сохранение в силе соглашений о размещении российских военных объектов в Тартусе и Латакии. Российская сторона, комментируя ситуацию, демонстрирует сдержанную реакцию.
Соглашение знаменует важный этап в экономической политике Сирии, отражающий её стремление к диверсификации международных партнёрств. Одновременно оно поднимает вопросы о будущем балансе влияния в регионе, где Россия традиционно играла ключевую роль, особенно в военной сфере. Переход порта под управление компании из ОАЭ может открыть новые возможности для сирийской экономики, потенциально способствуя её интеграции в международные торговые маршруты, несмотря на сохраняющиеся западные санкции.
Напомним, в конце января заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал вопрос управления сирийской базой в Тартусе техническим. А в феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Москва будет продолжать диалог с сирийскими властями по самым разным вопросам, включая и базу в Тартусе.