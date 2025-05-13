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Регион
13 мая, 20:11

«Пришло их время»: Трамп объявил об отмене всех санкций в отношении одной из стран

Трамп: США снимут все санкции с Сирии, чтобы дать ей шанс на процветание

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В ходе визита в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп заявил о планах отменить санкции, введённые Вашингтоном против Сирии. По его словам, это решение принято с целью «дать стране шанс» на восстановление.

Трамп объяснил, что на этот шаг его подтолкнули дискуссии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в Сирийской Арабской Республике.

«Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на процветание», — цитирует агентство Reuters Трампа.

Он также добавил, что на текущей неделе госсекретарь США Марко Рубио проведёт в Турции встречу с главой МИД Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани.

«Пришло их время проявить себя. Мы отменим все санкции. Удачи, Сирия, покажи нам что-то особенное», — заключил президент США.

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Заявление прозвучало в рамках ближневосточного турне Трампа, начавшегося в Эр-Рияде. Основным фокусом визита станут экономические договорённости.

Антон Голыбин
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