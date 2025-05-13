Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 08:09

Трамп прилетел в Саудовскую Аравию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, что ознаменовало начало его четырёхдневного турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Трамп прибыл в Саудовскую Аравию утром во вторник, чтобы начать поездку по региону Персидского залива», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, основное внимание в ходе визита будет уделено заключению экономических соглашений, а не вопросам региональной безопасности.

Ближний Восток замер в ожидании: Трамп может признать Палестину на саммите в Эр-Рияде
Ближний Восток замер в ожидании: Трамп может признать Палестину на саммите в Эр-Рияде

Как известно, американский лидер планирует провести турне по Ближнему Востоку с 13 по 16 мая, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. В центре переговоров будут вопросы бизнеса: Трамп рассчитывает вернуться в США с пакетами контрактов и инвестиционных соглашений на сумму порядка одного триллиона долларов.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Дональд Трамп
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar