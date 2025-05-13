Трамп прилетел в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, что ознаменовало начало его четырёхдневного турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Трамп прибыл в Саудовскую Аравию утром во вторник, чтобы начать поездку по региону Персидского залива», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, основное внимание в ходе визита будет уделено заключению экономических соглашений, а не вопросам региональной безопасности.