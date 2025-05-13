Трамп прилетел в Саудовскую Аравию
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Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, что ознаменовало начало его четырёхдневного турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
«Трамп прибыл в Саудовскую Аравию утром во вторник, чтобы начать поездку по региону Персидского залива», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, основное внимание в ходе визита будет уделено заключению экономических соглашений, а не вопросам региональной безопасности.
Как известно, американский лидер планирует провести турне по Ближнему Востоку с 13 по 16 мая, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. В центре переговоров будут вопросы бизнеса: Трамп рассчитывает вернуться в США с пакетами контрактов и инвестиционных соглашений на сумму порядка одного триллиона долларов.