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1 апреля, 00:08

Трамп анонсировал турне по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Flickr / Trump White House Archived

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Flickr / Trump White House Archived

Президент США Дональд Трамп анонсировал первое заграничное турне. Уже в апреле американский лидер может посетить Саудовскую Аравию, откуда направится в Катар и «пару других стран». Планы на ближайший месяц политик огласил пресс-пулу Белого дома.

«Это может произойти в следующем месяце (в апреле — Прим. Life.ru), может, немного позже», — сказал Трамп журналистам.

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Напомним, что именно Саудовская Аравия должна стать местом первых очных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров двух держав состоится уже в ближайшие месяцы.

Артём Гапоненко
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