Трамп анонсировал турне по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Flickr / Trump White House Archived
Президент США Дональд Трамп анонсировал первое заграничное турне. Уже в апреле американский лидер может посетить Саудовскую Аравию, откуда направится в Катар и «пару других стран». Планы на ближайший месяц политик огласил пресс-пулу Белого дома.
«Это может произойти в следующем месяце (в апреле — Прим. Life.ru), может, немного позже», — сказал Трамп журналистам.
Напомним, что именно Саудовская Аравия должна стать местом первых очных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров двух держав состоится уже в ближайшие месяцы.