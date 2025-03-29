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29 марта, 10:50

Всухую. 5:0, в одни ворота: На Украине подвели итог переговоров с США в Эр-Рияде

Экс-замглавы МИД Украины Елисеев: Киев и Вашингтон проиграли в Эр-Рияде

Украинские и американские переговорщики всухую проиграли переговоры в Саудовской Аравии. Такое мнение выразил экс-замглавы МИД Незалежной Константин Елисеев в эфире радио НВ.

«Знаю, что своими словами разочарую многих, но мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», — заявил он.

Бывший дипломат считает, что Киеву не удалось добиться хороших для себя условий в процессе челночных переговоров с Россией через американское посредничество.

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Ранее российско-американские переговоры в столице Саудовской Аравии прокомментировал сенатор РФ Григорий Карасин. По его словам, больших результатов у встречи не было, однако прорывов от неё никто и не ждал. Карасин подтвердил, что стороны обсуждали доступ России к портам для экспорта продукции сельского хозяйства, а также подключение Россельхозбанка к системе SWIFT и американцы отнеслись спокойно к обоим предложениям.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Юрий Лысенко
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