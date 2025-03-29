Всухую. 5:0, в одни ворота: На Украине подвели итог переговоров с США в Эр-Рияде

Бывший дипломат считает, что Киеву не удалось добиться хороших для себя условий в процессе челночных переговоров с Россией через американское посредничество.

Ранее российско-американские переговоры в столице Саудовской Аравии прокомментировал сенатор РФ Григорий Карасин. По его словам, больших результатов у встречи не было, однако прорывов от неё никто и не ждал. Карасин подтвердил, что стороны обсуждали доступ России к портам для экспорта продукции сельского хозяйства, а также подключение Россельхозбанка к системе SWIFT и американцы отнеслись спокойно к обоим предложениям.