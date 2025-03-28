Ждать прорыва было бы наивно: Карасин оценил переговоры с американцами в Эр-Рияде

Переговоры с американской делегацией в Эр-Рияде были не очень результативными, но было бы наивно ожидать прорывов от этой встречи. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, подтвердивший, что переговорщики обсуждали доступ России к портам для экспорта сельскохозяйственной продукции и подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, и американцы «отнеслись спокойной» к обоим предложениям.