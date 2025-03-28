Ждать прорыва было бы наивно: Карасин оценил переговоры с американцами в Эр-Рияде
Карасин: Переговоры с делегацией США в Эр-Рияде были не очень результативными
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Переговоры с американской делегацией в Эр-Рияде были не очень результативными, но было бы наивно ожидать прорывов от этой встречи. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, подтвердивший, что переговорщики обсуждали доступ России к портам для экспорта сельскохозяйственной продукции и подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, и американцы «отнеслись спокойной» к обоим предложениям.
«Главная задача, которая ставилась перед этой встречей, — это безопасность судоходства в Чёрном море, это восстановление возможности для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановления системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов прозвучал, американцы к этому спокойно отнеслись», — пояснил он в эфире «Россия-24».
Напомним, что очередной раунд переговоров России и Штатов в Эр-Рияде состоялся 24 марта. Встреча продлилась более 12 часов. По итогам переговоров в Кремле сообщили, что сторонам удалось достигнуть консенсуса по реализации Черноморской инициативы, которая направлена на обеспечение безопасности хода судов и предотвращения применения силовых методов в акватории Чёрного моря. Ранее Григорий Карасин прокомментировал вопрос о дате следующих контактов между российской и американской делегациями. По его словам, на текущий момент никто не знает, когда именно произойдёт следующая встреча.