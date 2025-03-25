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Регион
25 марта, 09:14

Карасин отметил, что позиции РФ и США по Украине не всегда совпадают

На переговорах между экспертными группами России и США по вопросам Украины позиции сторон не всегда совпадали. Тем не менее Москва намерена стремиться найти возможный формат взаимодействия. Об этом заявил РИА «Новости» по телефону из Эр-Рияда член российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

«Важно отметить, что мнения по Украине порой расходятся, мягко говоря, но мы будем искать пути для сотрудничества. Такая возможность действительно появилась», — добавил он.

Переговоры, о которых идёт речь, стартовали в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени и продолжались до позднего вечера. Россию на встрече представляли Григорий Карасин, глава международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ.

Российская сторона осталась с хорошим настроением после встречи с США в Эр-Рияде
Российская сторона осталась с хорошим настроением после встречи с США в Эр-Рияде
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Shutterstock / FOTODOM/ Melnikov Dmitriy

Марина Фещенко
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