Карасин отметил, что позиции РФ и США по Украине не всегда совпадают
На переговорах между экспертными группами России и США по вопросам Украины позиции сторон не всегда совпадали. Тем не менее Москва намерена стремиться найти возможный формат взаимодействия. Об этом заявил РИА «Новости» по телефону из Эр-Рияда член российской делегации, сенатор Григорий Карасин.
«Важно отметить, что мнения по Украине порой расходятся, мягко говоря, но мы будем искать пути для сотрудничества. Такая возможность действительно появилась», — добавил он.
Переговоры, о которых идёт речь, стартовали в понедельник, 24 марта, в 10:00 по московскому времени и продолжались до позднего вечера. Россию на встрече представляли Григорий Карасин, глава международного комитета Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ.
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