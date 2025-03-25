Карасин отметил, что позиции РФ и США по Украине не всегда совпадают

На переговорах между экспертными группами России и США по вопросам Украины позиции сторон не всегда совпадали. Тем не менее Москва намерена стремиться найти возможный формат взаимодействия. Об этом заявил РИА «Новости» по телефону из Эр-Рияда член российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

«Важно отметить, что мнения по Украине порой расходятся, мягко говоря, но мы будем искать пути для сотрудничества. Такая возможность действительно появилась», — добавил он.