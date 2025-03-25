Российская сторона осталась с хорошим настроением после встречи с США в Эр-Рияде
Настроение у российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде было хорошим. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом переговоров в Саудовской Аравии.
Завершение переговоров России и США в Эр-Рияде. Видео © Telegram / МИД Росси
Напомним, встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии началась утром 24 марта и продлилась более 12 часов. Москву на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как сообщал Life.ru, Вашингтон также позитивно оценил переговоры с Россией и Украиной в Саудовской Аравии. Информацией о российско-американских переговорах в Эр-Рияде поделится министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта.
Telegram / МИД Росси