Вашингтон позитивно оценил переговоры с Россией и Украиной в Саудовской Аравии

Американская сторона выразила удовлетворение ходом многосторонних переговоров с участием России и Украины, прошедших в Эр-Рияде. Как сообщает Reuters, администрация США считает консультации продуктивными и готовится в ближайшее время сделать официальное заявление.

Внимание привлекает рекордная продолжительность переговоров делегаций РФ и США, которые заняли около 12 часов. Это указывает на сложность вопросов, которые затрагивались во время встречи.