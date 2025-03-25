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Регион
24 марта, 23:03

Вашингтон позитивно оценил переговоры с Россией и Украиной в Саудовской Аравии

Американская сторона выразила удовлетворение ходом многосторонних переговоров с участием России и Украины, прошедших в Эр-Рияде. Как сообщает Reuters, администрация США считает консультации продуктивными и готовится в ближайшее время сделать официальное заявление.

Внимание привлекает рекордная продолжительность переговоров делегаций РФ и США, которые заняли около 12 часов. Это указывает на сложность вопросов, которые затрагивались во время встречи.

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Украинская делегация задержится в Эр-Рияде на день для встречи с США

Российский МИД заявил, что Сергей Лавров выступит с заявлением 25 марта, где подробно изложит позицию России по итогам этих консультаций. Кроме того, совместное заявление Кремля и Белого дома по итогам переговоров будет также опубликовано 25 марта.

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Shutterstock / FOTODOM / Photo Veterok

Артём Гапоненко
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