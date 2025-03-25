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24 марта, 22:02

Лавров 25 марта раскроет детали 12-часовых переговоров с США в Саудовской Аравии

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров готов поделиться информацией о российско-американских переговорах, которые проходили в Эр-Рияде 24 марта и длились более 12 часов. В телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что интервью с министром выйдет в эфире Первого канала 25 марта.

В тот же день ожидается совместное заявление двух стран по результатам этих переговоров. Согласно информации из СМИ, обсуждение сосредоточилось на важнейших вопросах, таких как безопасность судоходства в Чёрном море и другие аспекты, касающиеся украинского кризиса.

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Переговоры начались утром 24 марта. При этом Мария Захарова подчеркивала, что не стоит ожидать значительных прорывов в ходе встречи, так как стороны работают сразу по нескольким направлениям.

Артём Гапоненко
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