Лавров 25 марта раскроет детали 12-часовых переговоров с США в Саудовской Аравии
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров готов поделиться информацией о российско-американских переговорах, которые проходили в Эр-Рияде 24 марта и длились более 12 часов. В телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что интервью с министром выйдет в эфире Первого канала 25 марта.
В тот же день ожидается совместное заявление двух стран по результатам этих переговоров. Согласно информации из СМИ, обсуждение сосредоточилось на важнейших вопросах, таких как безопасность судоходства в Чёрном море и другие аспекты, касающиеся украинского кризиса.
Переговоры начались утром 24 марта. При этом Мария Захарова подчеркивала, что не стоит ожидать значительных прорывов в ходе встречи, так как стороны работают сразу по нескольким направлениям.