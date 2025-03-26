Даже на небесах не знают: Карасин высказался о следующих переговорах с США
Карасин: Пока неизвестны даты будущих встреч между делегациями России и США
Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Даты грядущих контактов делегаций России и США пока неизвестны даже участникам переговоров. Об этом рассказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, принимавший участие в недавней встрече в Эр-Рияде.
«К сожалению, этого не знают даже на небесах», — сказал Карасин журналистам.
Напомним, что 24 марта завершились переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Встреча длилась более 12 часов. Накануне Кремль обнародовал заявление по итогам переговоров. Там отметили, что Москва и Вашингтон достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря. Кроме того, Штаты обязались содействовать восстановлению экспорта сельскохозяйственных товаров и удобрений из РФ, а также помочь российским банкам вернуться в международные платёжные системы.