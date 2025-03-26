Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 12:12

Даже на небесах не знают: Карасин высказался о следующих переговорах с США

Карасин: Пока неизвестны даты будущих встреч между делегациями России и США

Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Даты грядущих контактов делегаций России и США пока неизвестны даже участникам переговоров. Об этом рассказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, принимавший участие в недавней встрече в Эр-Рияде.

«К сожалению, этого не знают даже на небесах», — сказал Карасин журналистам.

Правительственный борт с послом России Дарчиевым вылетел в США
Правительственный борт с послом России Дарчиевым вылетел в США

Напомним, что 24 марта завершились переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Встреча длилась более 12 часов. Накануне Кремль обнародовал заявление по итогам переговоров. Там отметили, что Москва и Вашингтон достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря. Кроме того, Штаты обязались содействовать восстановлению экспорта сельскохозяйственных товаров и удобрений из РФ, а также помочь российским банкам вернуться в международные платёжные системы.

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Григорий Карасин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar